Festival Folclórico do Mocambo começa nesta sexta-feira (26)

Foto: Felipe Pessoa

A Prefeitura de Parintins em parceria com Associação das Tradições Culturais do Mocambo do Arari (Atracamar) realiza neste fim de semana, nos dias 26, 27 e 28 de julho, a 16ª edição do Festival Folclórico do Mocambo do Arari, que se estabelece como um dos principais eventos pós Festival Folclórico de Parintins.

Os grandes atrativos do festival ficam a cargo de cordões de danças, os pássaros Pavão Misterioso e Jaçanã que se apresentam na noite de sexta-feira (26). Na mesma noite acontece a disputa das quadrilhas, Unidos do Bairro de Lourdes e Peti na Roça.

Na disputa dos bumbás, o boi Espalha Emoção é o primeiro a se apresentar no sábado (27), seguido do Touro Branco. No último dia de festa quem abre é o Touro Branco e o boi-bumbá Espalha Emoção, encerra o festival.

São três dias de total dedicação dos habitantes do distrito do Mocambo, que juntaram-se a colaboradores do município de Parintins para exibir o maior festival sustentável, onde alegorias, fantasias e adereços são confeccionados exclusivamente com folhas, cascas de madeiras, cipós e sementes da floresta.

Os principais elementos do evento alternam-se durante o dia nos palcos alternativos com as bandas K´valo Suado, Banda do Baruca, Fran Tribal , Banda Os Top´s e nos intervalos Dj. Júnior Novo.

No sábado (27), acontece a festa dos visitantes que tem como atração a Banda dos Top’s. Durante a noite, a programação leva mocambenses e visitantes para arena do Mocambódromo e em galeras, de lados distintos escolhem seu pássaro, quadrilha ou boi de sua preferência, que após as apresentações no Mocambódromo aguardam ansiosos o resultado dos campeões agraciados com os troféus da temporada.

Logística

A comunidade dispõe de infraestrutura básica como Escola Estadual e Municipal, 01 posto de saúde, e uma creche, cuja estrutura serve como acomodações para comissão organizadora, jurados, equipes de secretarias, órgãos municipais, e staff de bandas e atrações da festa que compõem os atrativos do evento. Com o apoio da Prefeitura, a comunidade conta com uma boa infraestrutura, mais investimentos como qualificação da mão de obra local utilizada na prestação de serviços utilizados pela grande massa turística.

A Prefeitura mobiliza toda estrutura de palco, iluminação, sonorização e energia. A segurança fica por conta da Polícia Militar, Guarda Municipal, Defesa Civil e Bombeiros. Na Saúde, a Prefeitura disponibiliza atendimento médico e de enfermagem para dar suporte na unidade básica de saúde da comunidade nos três dias de evento, além da divulgação da festa com toda estrutura de internet para levar aos internautas a transmissão na íntegra das apresentações.

SECOM