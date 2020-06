‘Fica na Rede, Maninho’ exibe últimos episódios dos vídeos contemplados no 2º lote

O projeto “Marcia Novo Acústico em Ksa” será apresentado na sexta, 26.

O “Fica na Rede, Maninho”, projeto que exibe os vídeos contemplados no edital homônimo lançado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, entra nas últimas semanas para os vídeos contemplados no segundo lote. De 22 a 30 de junho serão exibidos os episódios 18 a 26, no Facebook da secretaria (culturadoam).

A reta final do segundo lote traz na programação ações formativas, como oficinas de produção musical e teatro com objetos, além de aulas de dança, shows de diversos gêneros musicais, artes visuais e até um curta-metragem produzido por crianças e adolescentes do bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus.

Confira:

Segunda-feira (22/06), às 20h

O episódio 18 inicia a semana com quatro projetos. O primeiro é “Salve Mãe!”, primeira faixa do álbum de canções autorais de Moham Enrique; em seguida, o vídeo teórico “Noções Básicas em Áudio, de Giovanni Sena, ensina de forma simplificada o conhecimento em áudio para iniciantes; “Vagalumes da Vila”, de Vivian Gramophone, é o terceiro vídeo da noite, um projeto audiovisual de apresentações musicais dos artistas residentes da Casa Criativa Vila Vagalume 80; e por último, o curta-metragem “Etapas da Vida” produzido por crianças e adolescentes, do bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus, que participam do projeto “Soul do Monte”. O filme é resultado das oficinas gratuitas oferecidas pela Mostra Itinerante de Audiovisual Cine Bodó.

Terça-feira (23/06), às 20h

A oficina “Produzindo Trilha Sonora Cinematográfica”, de Elifranck Gouvêa, inicia o episódio 19, com a proposta de mostrar o passo a passo da produção de uma trilha sonora cinematográfica, utilizando um computador em casa; o pocket show “Gil Valente – Ao Vivo” e depois o projeto “Stonx Graffiti”, de Stonex, trabalho de artes visuais inspirado no contraste das forças da natureza.

Quarta-feira (24/06), às 20h

O episódio 20 apresenta os projetos “Banda Som3 em Quarentena”, que apresenta um show de aproximadamente uma hora de duração com muito reggaeton, bachata sertanejo, salsa, merengue, cumbia, bolero, entre outros; e “Maklin Canta Festivais”, de Maklin Marques, que expõe as habilidades artísticas do cantor e compositor, que busca apresentar ao público algumas das canções já defendidas como intérprete em Festivais de música tradicionais da cultura amazonense.

Quinta-feira (25/06), às 20h

O “Live Show (acústico)”, do cantor Santaella, abre o episódio 21, com a participação do músico Bruno Mattos, nas guitarras. São apresentadas, ao todo, seis canções autorais. O pocket show “É preciso acreditar”, de Davi Britto, é o próximo vídeo, que tem a proposta de reunir canções motivadoras para o público. Finalizando o episódio, o projeto “Clara Azul Bonina”, de Abner Viana, apresenta o vídeo gravado no Teatro Amazonas, em 2015, da composição inspirada na história de duas mulheres imigrantes, judias, Clara e Bonina, que atravessaram o Mediterrâneo, no século 19, para trabalhar nos seringais do Amazonas.

Sexta-feira (26/06), às 20h

A música “Vida de Compositor”, de Dudu Brasil, inicia o episódio 22, e retrata o dia a dia do profissional que se dedica a música, explanando suas dificuldades, preconceitos e alegrias da profissão; em seguida, o projeto “Rezo Pocket”, de Roberto Shamanti, apresenta quatro composições autorais do músico e compositor amazônico, que registra sua obra explorando os elementos poéticos e universalistas; e o projeto “Marcia Novo Acústico em Ksa” fecha a programação com uma amostra de composições autorais da cantora, permeando suas motivações artísticas e percorrendo sua trajetória musical.

Sábado (27/06), às 20h

O episódio 23 começa com o show “Simplesmente Luso Neto”, no qual Luso apresenta a releitura das músicas produzidas a partir de 2009, quando sua carreira começou em São Paulo. Em seguida, finalizando o episódio, o show “Senta e Canta Comigo”, de Nelson Vitty, reúne canções reconhecidas pelo público e letras que falam de amor, de artistas como Elvis Presley, Fábio Jr., Cazuza, Roberto Carlos, entre outros.

Domingo (28/06), às 19h

A oficina de Produção Musical Mixagem e Masterização, de Adriano Cerdeira, é o primeiro vídeo do episódio 24, e tem o objetivo de capacitar o produtor iniciante a produzir suas próprias músicas e trabalhar em projetos de vários artistas. Por último, será apresentado o show acústico “Reggae’n’roll”, da Banda Official 80, com um repertório das músicas mais pedidas pelos fãs do grupo.

Dia 29 de junho, às 20h

O episódio 25 traz ao público os clipes das músicas “Vem do Norte”, registrado no lançamento do CD “Batelão Da Amazônia”, da cantora amazonense Ellen Fernandes; “Banho de Rio”, da Banda Cabocrioulo, que mostra pontos turísticos e lugares de grande apelo em Manaus, sempre trazendo o rio como tema recorrente; e “Escravos do relógio”, de Wesley Santos, que fala da transformação na forma como sentimos e contamos o tempo. Apresenta ainda a “Oficina de iniciação ao Teatro de Objetos”, de Vitor Lima, que tem a proposta de trabalhar o teatro com qualquer tipo de objeto, principalmente aqueles reutilizáveis e ressignificá-los.

Dia 30 de junho, às 20h

O último episódio dos vídeos contemplados no 2º lote apresenta duas aulas de dança. A primeira é aula de Bachata, de Giovanni Vieira, que ensina o estilo de dança de salão em um vídeo de 29 minutos. Fechando a programação, a instrutora Drika ensina breaking, mostrando ao público os pilares e fundamentos primários da dança, como “Top Rock Base”, “Foot Work Base”, “Drop’s Base”, “Freezes Base” e, ao final, uma composição coreográfica das bases ensinadas.

Sobre o edital – O “Fica na Rede, Maninho” é uma das ações da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa para o enfrentamento da crise na cadeia produtiva do setor, ocasionada pela Covid-19 e um apoio para os artistas que terão suas atividades divulgadas na internet, assim como, uma forma criativa de integração com o público no período de isolamento social.

O programa com os projetos contemplados é exibido de segunda a sábado, às 20h; e aos domingos, às 19h, no Facebook da secretaria (culturadoam). Na TV Encontro das Águas, vai ao ar todo domingo, às 17h, com reprise às quartas-feiras, às 19h30. Os programas também estão disponíveis em cultura.am.gov.br, na aba “Cultura sem sair de casa”.

FOTO: Reprodução

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa: (92) 98141-9488, 99165-8604, 98172-9842 e 3232-1646.

Postado por Carlos Frazão/JI