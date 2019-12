Filhas de Judá do Parananema é bicampeã do Festival de Pastorinhas 2019

A Pastorinha Filhas de Judá do Parananema sagrou-se bicampeã do Festival de Pastorinhas 2019, com 209,30 pontos. O segundo lugar foi definido através do critério de desempate dando o segundo lugar para Filhas de Maria do São Francisco e a terceira colocação para Filhas de Maria do Aninga.

A disputa ocorreu nos dias 27 e 28 de dezembro na Praça dos Bois e reuniu 7 cordões do município.

Bruna Karlla/Sectur/Secom