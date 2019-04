Finais da Copa Alvorada de Futsal acontecem nesta sexta

As Santistas x Atlético Futsal pelo naipe feminino e Esporte Clube Navio Parintins enfrentando Seleção de Terra que busca o bicampeonato na competição, no masculino, são as finais da XXII edição da Copa Alvorada de Futsal marcada para esta sexta-feira, 12 de abril, no ginásio de esportes Elias Assayag.

A noite decisiva também será abrilhantantada com a coroação da nhamundaense Nívea Guimarães, 17, representante da equipe União Nhamundá, eleita nova rainha da Copa Alvorada de Futsal 2019.

Programação:

O último dia de disputa da Copa, inicia às 19h com os jogos de 3° e 4° lugar com os confrontos entre: Corinthianas x Real Parintins (feminino) e Fábrica de Gelo Idemar/União Barreirinha x Arsenal Nhamundá.

Após (20h40min), As Santistas x Atlético Futsal entram em quadra em busca do troféu de campeão. Em seguida (21h30min) acontece a

Cerimônia de Encerramento da Copa, finalizando com a grande decisão intetestadual entre Esporte Clube Navio Parintins e Seleção de Terra Santa.

Foto: Arleison Cruz

Texto: Kedson Silva/JI