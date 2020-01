Finais da I Copa Semjuv de Handebol acontecem nesse final de semana

Com apoio da Prefeitura de Parintins, a I Copa Semjuv de Handebol promete mais uma vez movimentar nesse final de semana, a classe esportiva no ginásio Elias Assayag, a partir das 19h. “A Copa oportuniza a realização de uma competição nos naipes masculino e feminino para incentivar a prática da modalidade no município que anda um pouco esquecida, para futuramente realizarmos dentro do calendário esportivo um campeonato, tendo em vista, que o handebol parintinense sempre tem se destacado nas disputas regionais e nacionais”, destaca um dos professores da Semjuv, Zinho Inomata.

As decisões iniciam na sexta-feira, 31, com três jogos válidos pela última rodada da primeira fase.

19h: Sport x HP (feminino)

19h55: HP x Sport (masculino)

20h30: Delta x Stanic (masculino).

No sábado, 01 de fevereiro, acontece as semifinais do naipe masculino. A grande final nos dois naipes será realizada no domingo, 02, com premiação em dinheiro, troféu e medalhas aos vencedores.

Texto: Kedson Silva/Semjuv

Foto: Zinho Inomata