Final da Copa Parintins de Futebol Junior acontece nesta quarta no Tupyzão

Com total apoio da Prefeitura de Parintins através da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – Semjuv, acontece às 17h desta quarta-feira, 19 de junho, no estádio Tupy Cantanhede, a grande final entre as equipres de Vila Amazônia e São Paulo da Copa Parintins de Futebol Júnior.

A Copa que iniciou no dia 04 de maio, terá como premiação, troféus para 1° e 2° colocado, medalhas e premiação em dinheiro, sendo R$ 4 Mil (R$ 2.500 para o primeiro lugar e R$ 1.500 para o segundo). “Chegamos a grande final e agradecemos de coração ao prefeito Bi Garcia por acreditar no nosso trabalho e abraçar junto conosco esse projeto que incentiva a nossa juventude, oportunizando e alimentando sonhos de muitos jovens de se tornarem um jogador de futebol”, agradece o líder municipal, a coordenadora da Semjuv, Valdete Prestes.

Representante da cidade na final, o presidente do São Paulo, José Ziraldo diz que a equipe irá com força máxima na quarta-feira e que vai ser campeão quem melhor aprovitar as oportunidades de gols. Ziraldo também destaca a importância da realização do evento. “O prefeito está de parabéns, pois a ‘tacada’ do sub-19 foi certeira, preparando esses atletas para vestirem a camisa dos clubes da primeira divisão e pra mim o Bi Garcia é um grande incentivador do esporte, pois ele nunca deixou de apoiar o esporte também no bairro Paulo Correa”.

