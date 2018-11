Finalista do MISTER PARINTINS, Gean Carlos Albuquerque, diz SIM ao esporte e NÃO as drogas, em Ação Social.

O candidato GEAN CARLOS ALBUQUERQUE, finalista do concurso MISTER PARINTINS 2019, realiza a ação social, A BELEZA EM AÇÃO, etapa final do concurso.

TEMA DA AÇÃO: DIGA SIM AO ESPORTES E NÃO AS DROGAS

Objetivo: As crianças a praticar o futebol e promover uma breve orientação sobre drogas na sociedade, com o intuito de passar o conhecimento sobre o assunto e resgatar a infância através do esporte.

Local de desenvolvimento: comunidade do Parananema.

Público alvo: alunos da Escola Municipal São Pedro do Parananema

Palavras de conclusão: “Agradecer a Deus por me proporcionar esse momento tão especial, que foi realizado com crianças maravilhosas e que realmente precisam de momentos como esse, não tem preço você praticar o bem, poder compartilhar e ver o sorriso no rosto, a alegria e a inocência de cada criança. No decorrer da ação desenvolvida pôde-se observar que essas crianças são alvos fáceis para o mundo das drogas, pela falta de atenção e pela carência de uma educação que todos merecemos, mas são pessoas como eu que podem fazer a diferença na vida delas,e através dessas pequenas ações podemos conscientizar de que o esporte é um meio para uma sociedade melhor. Pois o futuro está em nossas mãos e no sorriso de nossas crianças”, concluiu Gean Carlos.



A FINALÍSSIMA DO CONCURSO ACONTECE NO DIA 1 DE DEZEMBRO, SÁBADO, NO SALÃO NOBRE DO AMAZON RIVER HOTEL.

Quanto a ingressos, mesas ou mais informações sobre o concurso é só ligar para o contato (92) 99506-1754 (Tarcisio Gonzaga).

Postado por Carlos Frazão/JI

Fonte: web.facebook.com/MisterParintins/