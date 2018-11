Finalista do MISTER PARINTINS, Thiago Abecassis, proporcionando esperança através da solidariedade

O candidato THIAGO ABECASSIS, realizou a ação social, A BELEZA EM AÇÃO, última etapa do concurso.

TEMA DA AÇÃO: PROPORCIONANDO ESPERANÇA ATRAVÉS DA SOLIDARIEDADE.

“É fato que, dentro do possível, podemos e devemos ajudar quem realmente precisa e merece. Solidariedade não se pratica com data marcada ou apenas em dias específicos, mas sim é algo que deveríamos ter a compaixão de realizar sempre que possível. Meu objetivo foi levar esperança para uma família necessitada que muito provavelmente já se via sem solução, fico grato em saber que além de ter ajudado ao meu próximo também acabei me beneficiando com lições de vida admiráveis, as quais me regozijo em absorver sabendo que tenho uma vida toda pela frente.

Uma família evangélica com doze pessoas em uma única casa, sendo seis delas crianças cheias de sonhos que muitas vezes são frustradas pela sua realidade. Mas que apesar de tudo, enxergam a vida com outros olhos, buscando viver um dia após o outro, com a esperança de um futuro melhor.

Com tudo, sabemos que as dificuldades são constantes e rotineiras, nesse caso é essencial a iniciativa de todos nós! Pois uma simples ação ou até mesmo uma palavra amiga, pode mudar a vida de muitas pessoas”, disse Thiago Abecassis.



A FINALÍSSIMA DO CONCURSO ACONTECE NO DIA 1 DE DEZEMBRO, SÁBADO, NO SALÃO NOBRE DO AMAZON RIVER HOTEL.

Quanto a ingressos, mesas ou mais informações sobre o concurso é só ligar para o contato (92) 99506-1754 (Tarcisio Gonzaga).

