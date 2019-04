Finalistas da Copa Alvorada de Futsal serão definidos nesta terça-feira

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

A 22° edição da Copa Alvorada de Futsal chega a sua reta final e na rodada desta terça-feira (02 de abril) no ginásio Elias Assayag, válida pelo jogo de volta da semifinal, define os finalistas da competição em 2019.

Pela semifinal, válido pelo jogo de ida, a equipe de Terra Santa venceu em casa no sábado (30 de março) o Arsenal Nhamundá pelo placar de 3 a 2 e junto com Navio Parintins que derrotou o Idemar/União Bae na quinta- feira (28) jogam em Parintins pelo empate para se classificar para a final, no jogo decisivo de terça-feira.

Para Arsenal Nhamundá e Idemar/União Bae só a vitória interessa para levar a decisão da vaga para as penalidades.

Na vez das mulheres, além da escolha da nova Rainha da Copa, em jogo único da semifinal: Santistas x Corinthianas e Atlético Futsal encarando o Real Parintins se enfrentam valendo uma vaga na final. Empate leva a decisão para a disputa de pênaltis.

Segundo o coordenador da competição, Nelselino Santarém, as finais (masculino e feminino) acontecerão na sexta-feira (12 de abril) em Parintins.

Foto: Arleison Cruz

Texto: Kedson Silva/JI