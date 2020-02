Flamengo abre 3 a 0, vê Fluminense reagir, mas segura vitória e vai à final da Taça Guanabara

Gabigol comemora: Flamengo avança à final da Taça Guanabara (Foto: André Durão/GloboEsporte.com)

Um Fla-Flu com emoção até o fim no Maracanã. Em jogo de tempos distintos, o Rubro-Negro fez valer a qualidade técnica e abriu 3 a 0 com Bruno Henrique, Gabigol e Filipe Luís. Valente na etapa final, o Tricolor até balançou a rede duas vezes – com Luccas Claro e Evanilson -, e teve dois gols anulados (em impedimentos confirmados pelo VAR), mas não foi o suficiente. Vitória do time de Jorge Jesus e vaga garantida na decisão da Taça Guanabara.

FINAL DA GUANABARA

O Flamengo garantiu a vaga na decisão do 1º turno. Aguarda agora o vencedor de Boavista x Volta Redonda, no domingo, às 16h (de Brasília), em Bacaxá.

A final está marcada para sábado, dia 22 de fevereiro. Em caso de empate, a definição do campeão da Guanabara vai para os pênaltis.

Globo esportes