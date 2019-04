Flamengo anuncia ingressos esgotados para sua torcida na final do Carioca

Flamengo x Vasco: fila em busca de ingressos no Maracanã — Foto: Cassius Leitão

O Flamengo anunciou nesta quinta-feira que os ingressos estão esgotados para a sua torcida na final do Campeonato Carioca contra o Vasco, domingo, no Maracanã. Ainda há cerca de 15 mil à venda para o Setor Sul, exclusivo para torcedores do Vasco. No total, foram vendidos 41.428.

O Setor Norte do Maracanã é exclusivo para torcedores do Flamengo. Leste, Oeste e Maracanã Mais são mistos.

Ingressos à venda para torcedores do Vasco

Até agora, dois mil ingressos foram vendidos para o Setor Sul. Os torcedores do Vasco que comprarem pela internet terão que, obrigatoriamente, trocar o voucher pelo ingresso físico. Documentação necessária para a troca:

Documento original com foto

Voucher de compra impresso e assinado

Comprovante de meia-entrada

Cartão de crédito* utilizado na compra.

*Caso seja de terceiros levar além dos documentos acima uma autorização do titular escrita a próprio punho, autorizando a retirada do ingresso.

Valores:

Sul

– Sócio Gigante: R$32,00

– Inteira: R$ 80,00

Pontos de venda do Vasco

PRÉ-VENDA: 19 e 20 de abril, das 10h às 17h

São Januário

Bilheteria 09: Torcida Vasco

Bilheteria Mega Loja: Sócio Gigante

Lojas Gigante da Colina (das 10h às 17h)

Shopping Boulevard

Rua Barão de São Francisco, 236 (Vila Isabel)

Shopping Guadalupe

Avenida Brasil, 22.155 (Guadalupe)

Colina Rio Shopping

Estrada do Gabinal, 313 (Jacarepaguá)

Colina Niterói – Rua Presidente Backer, 195 (Icaraí) (sábado, 10h às 13h)

Colina Norte Shopping – Av. Dom Helder Câmara, 5474 (Cachambi)

Maracanã – Torcida do Vasco apenas no dia do jogo

Bilheteria 2: Sócio Gigante e Torcida Vasco (13h às 16h45)

Bilheteria 3: Sócio Gigante e Torcida Vasco (10h às 16h45)

Por GloboEsporte.com — Rio de Janeiro