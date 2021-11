Flamengo São Vicente e São Paulo estreiam com goleada na Copa Parintins de Futebol

Uma noite de muitos gols, assim foi marcada a rodada deste sábado, 06 de outubro, da Copa Parintins de Futebol, no Estádio Tupy Cantanhede. Em jogo válido pela Chave B, o Flamengo São Vicente que retorna em 2021, a primeira divisão do futebol local, goleou o tradicional Estrela do Norte, pelo placar de 4 a 1.

Campeão do torneio início, no segundo jogo da noite, válido pela Chave C, o São Paulo, representante do bairro Paulo Corrêa, venceu o Sul América por 3 a 0. Com a vitória, ambas equipes, estreiam com vitória e dão um importante passo rumo a classificação a próxima fase.

A primeira rodada da fase inicial prossegue na próxima terça-feira, 09, com os confrontos de Santos x Naútico, pela Chave A, e pela Chave D, o América que encara o forte time do Bom Socorro que buscará a segunda vitória e a classificação.

O presidente da ALEPIN, Cleandro Fontenelle, anuncia para o próximo sábado, 13 de novembro, o torneio início da primeira divisão também do futebol feminino, com a participação de oito equipes, no estádio Tupyzão.

A disputa da Copa Parintins de Futebol é promovida pela Liga Esportiva de Parintins – ALEPIN, com apoio da Prefeitura por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJUV.

Texto: Kedson Silva/SEMJUV

Foto: SEMJUV