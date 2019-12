Flamengo vira contra o Al-Hilal e está na final do Mundial

Bruno Henrique decide e Fla decide Mundial no próximo sábado (Foto: AFP/Karim Jaafar)

O Flamengo está na final do Mundial de Clubes de 2019. Após vencer o Al-Hilal por 3 a 1, o rubro-negro garantiu a vaga na decisão e aguarda o vencedor de Liverpool, da Inglaterra, e Monterrey, do México. A finalíssima será neste sábado (21), às 14h30.

Quem esperava uma classificação fácil para a tão sonhada final do Mundial, se enganou. O Flamengo sofreu para eliminar o representante árabe Al-Hilal nas semifinais do torneio da FIFA. O time da Arábia Saudita abriu o placar ainda no primeiro tempo, em bela jogada coletiva, com Salem. Acuado, o Flamengo teve dificuldades na criação e cedeu outras grandes oportunidades para o Al-Hilal ampliar.

No segundo tempo, o Flamengo voltou a ser o Flamengo que dominou o futebol do Brasil e da América em 2019. Com marcação alta e participação ofensiva de Gabigol, Arrascaeta e do sempre decisivo Bruno Henrique, o rubro-negro virou a partida e sacramentou a classificação. Arrascaeta foi o responsável por igualar o placar, e Bruno Henrique e Al-Bulayhi (contra) fecharam a conta.

Já classificado, o Flamengo espera o vencedor de Liverpool e Monterrey na grande decisão do Mundial de Clubes. A torcida do Fla se apoia no passado para acreditar no triunfo diante do Liverpool, grande favorito ao título. Em 1981, o Fla venceu o mesmo Liverpool no Mundial, e agora o povo rubro-negro pede o mundo de novo.

No outro jogo do dia, na disputa pelo 5º lugar, o Espérance, da Tunísia, bateu o Al-Sadd, do Catar, por 6 a 2 e estabeleceu o recorde de maior número de gols marcados em um único jogo na história do Mundial de Clubes.

Gabriel Escobar* , Mariana Fraga*

https://www.df.superesportes.com.br/