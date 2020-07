Fluminense anuncia transmissão da final contra o Flamengo pela Taça Rio nesta quarta, pela FluTV

Fla-Flu será nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã — Foto: André Durão

O Fluminense anunciou na manhã desta terça-feira que vai exibir a final da Taça Rio contra o Flamengo nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo seu canal oficial no YouTube, a “FluTV”. Em comunicado publicado nas redes sociais, o clube avisou que a transmissão estará aberta para todo o mundo:

“O Fluminense Football Club obteve autorização da TV Globo e fará a transmissão da partida da final da Taça Rio contra o Flamengo em seu canal de YouTube, a FluTV. O clube informa ainda que neste momento pelo bem do futebol, dos torcedores e por ser o primeiro jogo do time profissional transmitido na FluTV, a exibição será aberta de forma gratuita e irrestrita para todos que possuem interesse em assistir a partida no Brasil e no mundo”.

Na última quinta-feira, a Globo rescindiu o contrato de transmissão do Campeonato Carioca, após quebra da exclusividade prevista no compromisso assinado com a Ferj e com 11 dos 12 clubes da competição. No entanto, a federação entrou na Justiça e, na noite de sexta, obteve uma liminar para garantir a exibição dos jogos dos clubes com contrato com a Globo. Assim, a emissora transmitiu a semifinal entre Fluminense e Botafogo no domingo.

Porém, na segunda-feira, a juíza Eunice Bitencourt Haddad, da 24ª Vara Cível do Rio de Janeiro, determinou que a liminar concedida por ela a favor da Ferj não é válida para jogos do Flamengo, pois o clube não tinha contrato com a Globo. Assim, a emissora avisou aos clubes que eles estão livres para ceder os direitos da final ou fazer a transmissão por conta própria. Segundo entendimento da Ferj, os direitos são do Fluminense, que venceu o sorteio do mando de campo.

– A controvérsia instaurada diz respeito tão somente à rescisão contratual, por iniciativa das ora rés, em relação ao contrato firmado com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro – FERJ. Não está em discussão a aplicação da Medida Provisória 984/2020 ao Campeonato Estadual (…). De modo que a liminar não alcança as partidas com participação do Clube de Regatas do Flamengo, já que se limitou a tornar sem efeito a rescisão unilateral de contrato, em que tal clube não figurou como aderente – escreveu a juíza.

A Globo divulgou a seguinte nota sobre a decisão:

“A Globo reitera seu entendimento de que o contrato foi rescindido e reafirma que os clubes estão livres para ceder os direitos sobre seus jogos ou transmiti-los.”

Após a decisão da juíza, segundo a qual a liminar não vale para jogos do Flamengo, a Ferj emitiu nota oficial. Leia abaixo na íntegra:

“A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro faz saber que tomou conhecimento pela imprensa que a Globo Comunicação e Participações S.A. veio a público informar que não transmitirá a final da Taça Rio a ser realizada no dia 08/07/2020 entre o Fluminense Football Club e o Clube de Regatas Flamengo. A emissora distorce, às escâncaras, a ordem judicial a qual está submetida, criando subterfúgios literários para justificar sua intenção de descumprir o contrato em vigor (por força de decisão judicial) de transmissão do Campeonato Estadual da Série A de Profissionais.”

