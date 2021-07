Fogo de novo no Parque da Amazonas Energia de Parintins

centenas de pessoas aglomeraram próximo a Usina de Energia

Moradores em pânico. Curiosos em busca de uma melhor imagem ou filmagem e homens do Corpo de Bombeiros e Bombeiros Civis arriscando a vida para debelar as chamas que tomaram conta de um setor do Parque Energético da Amazona Energia em Parintins. O sinistro na manhã de segunda-feira, dia 27 de julho de 2021 é mais um registrado. A tempos quem convive com o barulho provocado pelos motores, dizem ser uma “bomba relógio” no Centro de Parintins, a usina de Energia.

Fonte: https://www.parintinsamazonas.com.br/