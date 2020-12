Fomento Mulher do INCRA beneficia 93 famílias do PA Vila Amazônia com crédito R$ 5 mil

Noventa e três famílias do Projeto de Assentamento de Vila Amazônia serão beneficiadas com Programa Fomento Mulher do INCRA, um crédito no valor de R$5 mil para cada beneficiada, totalizando R$ 465 mil reais que serão injetados na economia do município.

A assinatura dos contratos para a liberação do crédito foi realizada na segunda-feira, 07, no Ginásio da Escola Municipal Tsukasa Uetsuka – Agrovila de Santa Maria de Vila Amazônia, numa parceria do INCRA com a Prefeitura de Parintins, por meio da Sala da Cidadania.

De acordo com o técnico da comissão de crédito do INCRA, Everaldo Costa, após a fase de assinatura dos contratos com as beneficiárias consideradas aptas, o Incra autoriza o crédito do valor nas contas das mulheres em no máximo trinta dias.

A modalidade de crédito Fomento Mulher é uma linha de crédito criada especialmente para as assentadas da reforma agrária. A finalidade é potencializar a produção das trabalhadoras rurais, contribuindo para que as mulheres do campo tenham mais autonomia, incrementem a renda da família e contribuam para a segurança alimentar do assentamento.

O secretário de Pecuária, Agricultura, e Abastecimento, Edy Albuquerque, participou do evento e destacou a iniciativa do Incra em reconhecer o protagonismo feminino, principalmente na agricultura. “Nós precisamos valorizar cada vez mais a participação da mulher nas atividades do campo. E o crédito destinados a elas mostra a importância que tem a mulher no desenvolvimento da agricultura familiar no PA Vila Amazônia”, ressaltou.

Edy informou que a ação contemplou quase todas as comunidades do Projeto de Assentamento de Vila Amazônia, desde o Parintinzinho até a comunidade do Santo Antônio do Arauá.

A ação também tem o apoio da Colônia Z-17, segundo destacou Marcos da Luz. Ele disse que além de fortalecer a produção das mulheres por meio dos quintais produtivos, o crédito busca melhorar a segurança alimentar da família. “Muitas mulheres aproveitam o quintal de casa para cultivo de hortaliças, plantas medicinais, ornamentais, árvores frutíferas e a criação de pequenos animais como galinhas e porcos. É uma fonte de renda importante”, afirmou.

Peta Cid/SEMPA/SECOM