Fopin abre inscrições para concurso de melhor cosplay

A coordenação do 3º Festival de Cinema Focaliza Parintins (Fopin) abre hoje, quarta-feira (27/10), o processo de inscrição do concurso de Cosplay do evento. A disputa das melhores representações do cinema nacional e internacional é voltada para duas categorias, os estudantes do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia, da Universidade Federal do Amazonas (Icsez/Ufam) e também para o público externo.

Os concorrentes devem enviar a fotografia do personagem que inspirou o cosplay, seguido da fotografia da representação feita através das maquiagens, vestimentas, interpretações e demais ferramentas necessárias para a transformação. Esses dados necessitam ser encaminhados para o e-mail do evento, no endereço: ([email protected]) até o dia 22 de novembro. Os vencedores das duas categorias (estudante e público externo) concorrem ao troféu personalizado do evento.

A coordenadora do 3º Fopin, professora Graciene Siqueira, diz que há grandes expectativas com o concurso. “É uma das etapas do evento mais aguardadas pelos alunos que aproveitam a ocasião para darem vazão à criatividade”, enfatiza.

A programação do 3º Festival de Cinema Focaliza Parintins (Fopin) ocorre de 29 de novembro à 1º de dezembro de 2021, em formato totalmente virtual para que sejam cumpridas as medidas sanitárias de prevenção a Covid-19. O evento é de responsabilidade do curso de Comunicação Social/Jornalismo da Ufam campus Parintins.

