Força-tarefa de vacinação partiu para a zona rural de Parintins

A força-tarefa de vacinação contra Covid é uma realização da Prefeitura de Parintins, por meio da Secretaria de Saúde e Vigilância em Saúde, com apoio da Polícia Militar.

Na manhã desta terça-feira, 13 de abril, a Prefeitura de Parintins iniciou a etapa de vacinação contra Covid-19 na zona rural para adultos de 50 a 59 anos. Ao todo serão 1.100 doses da vacina Astrazeneca. Neste primeiro dia a meta é alcançar 40 comunidades rurais.

O secretário de Saúde, Clerton Rodrigues, ressaltou o trabalho de vacinação realizado pelo Município de Parintins, acolhendo as orientações do gestor em avançar cada vez mais. “É o olhar do poder público municipal para levar as ações que visam conter a pandemia em nosso município. A vacina é a esperança para que possamos sair dessa situação grave causada pelo novo coronavírus”, destacou.

Segundo Elaine Pires, a determinação é chegar a todas as comunidades que compõem a zona rural de Parintins. “O nosso objetivo é alcançar essas 40 comunidades e esperamos que o tempo continue colaborando. São equipes aguerridas e estamos otimistas quanto ao resultado favorável”, disse.

