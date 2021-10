Força tarefa no Hospital Jofre Cohen amplia capacidade de 102 para 157 leitos

A força tarefa da Prefeitura de Parintins e Governo do Estado, em andamento no hospital Jofre Cohen, ampliou de 102 para 157 leitos destinados ao atendimento da população. Na sexta-feira, 1º de outubro, com o fechamento do Hospital Padre Colombo, o Jofre Cohen absorveu toda demanda demanda materno-infantil. Hoje são 45 leitos destinados a obstetrícia, sendo que 21 partos foram feitos de sexta a segunda-feira.

O trabalho de reorganização consiste na abertura de leitos e novos espaços como a Clínica Neonatal. Concluída a reestruturação na obstetrícia, 11 incubadoras estarão instaladas na unidade, sendo que quatro já estão em funcionamento. O esforço consistiu até mesmo na adaptação do auditório e almoxarifado em clínicas médicas.

Segundo a diretora do Jofre Cohen, Joseane Mascarenhas, está sendo um grande desafio para todos os profissionais, assim como para a gestão do hospital, Secretaria de Saúde e Prefeitura de Parintins. Segundo ela, a meta é atender de forma qualificada e humanizada a todos os parintinenses que necessitarem de atendimento. “Estamos também com obras das UTIs. Estamos com o novo local para pacientes das UCIs, tivemos que redimensionar o número de leitos, fazer uma nova roupagem, divisão do hospital para que pudéssemos acomodar de forma adequada. Isso aqui é uma missão que o prefeito Bi Garcia nos passou e nós estamos cada vez mais nos adequando e qualificando para que essa missão seja cumprida de forma satisfatória”, disse.

Equipe SES-AM

Desde sábado, uma equipe da Secretaria de Estado da Saúde (SES) tem dado suporte aos profissionais do hospital Jofre Cohen para que o trabalho siga todas as normas, lei e diretrizes do Governo Federal. Segundo Joseane, isso irá colaborar para garantir a qualidade do serviço e recuperação de cada paciente que procura o Hospital Jofre Cohen.

Texto e foto: Secom Parintins