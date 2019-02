Força Tática apreende menor com entorpecente escondida na boca em Parintins

Tweet no Twitter

Na Tarde de quarta-feira (20/02) uma guarnição da Força Tática do 11° Batalhão efetuou a apreensão de um menor de 14 anos, acusado de posse de entorpecente, na Rua 08 do Bairro da União, zona Sul do município de Parintins (à 369km da capital Manaus).

Segundo os policiais que estavam na viatura 2961 – FORÇA TÁTICA, a guarnição realizava patrulhamento na rua 08 do bairro da União, quando avistou um indivíduo em atitude suspeita, pois ao perceber a presença policial colocou rápidamente um objeto desconhecido dentro da boca, o que chamou a atenção da equipe.

Em ação contínua o policiamento decidiu realizar uma revista no suspeito, mas nada foi encontrado. Entretanto ao tentar verbalizar com o acusado, o mesmo não conseguia falar, foi quando cuspiu um pacote contendo 05 trouxinhas de substância supostamente pasta base, que tentava esconder dos policiais.

Diante dos fatos o nacional foi conduzido e apresentado à autoridade policial na 3a. Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com sua integridade física preservada, para os procedimentos legais.

Disk-Denúncia:

(92) 99152-1907

(92) 98455-5365

Whatsapp (ForçaTática)

(92) 99132-1537

Assessoria do 11° BPM