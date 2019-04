Força Tática apresenta suspeitos de envolvimento no arrombamento da agência do Basa

Tweet no Twitter

Marcos André, Rafael Fernandes e Ivonei dos Santos

No inicio da tarde de domingo, 14, o capitão Ricardo Viana, comandante da Força Tática da Polícia Militar, apresentou na Terceira Delegacia Interativa de Polícia de Parintins (369 quilômetros de Manaus) três pessoas suspeitas de envolvimento com o arrombamento da agência do Banco da Amazônia na madrugada de hoje, domingo, 14.

Foram apresentados: Marcos André da Silva Lima, 29, Rafael Fernandes Pinheiro, 29, natural de Manaus, e Ivonei dos Santos, 42, natural do Estado do Paraná. Ivonei é especialista em roubo de banco.

A quadrilha utilizou equipamentos de ponta para entrar no banco e acessar o cofre da casa bancária. O equipamento utilizado é conhecido no meio da criminalidade como “James”. Ele bloqueia celulares, alarmes e câmeras de segurança.

Quadrilha estava sendo monitorada pela PM desde quinta-feira, afirma coronel Navarro

Coronel Luís Navarro, comandante local da PM

O comandante local da PM, coronel Luís Navarro, informou ao BLOG TADEU DE SOUZA que o Serviço de Inteligência da Polícia Militar estava monitorando as ações da quadrilha que arrombou a agência do Banco da Amazônia (Basa) desde a última quinta-feira.

“Nós tínhamos a informação de que poderia haver um assalto a um banco em Parintins e a Força Tática ficou em alerta”, disse o comandante que estava em Manaus e retornou hoje a Parintins.

O comandante cumprimentou todos os militares envolvidos na operação que culminou com a prisão dos suspeitos. Os dois que foram presos em Itacoatiara serão recambiados amanhã para Parintins.

