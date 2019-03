FORÇA TÁTICA DO 11° BATALHÃO DETÉM QUADRILHA ACUSADA DE ROUBAR COMERCIO NO BAIRRO SANTA CLARA EM PARINTINS

Acusados assaltaram pela manhã e no fim da tarde já estavam presos.

Após horas de busca aos suspeitos de assalto à mão armada, a Equipe Força Tática do 11° BPM efetuou a prisão, na tarde de quinta-feira (14) de Renner Almeida Mota (18), Douglas Eduardo da Paz (18), Aldanei de Souza Marinho (23), Francimar da Silva Costa (35), Romualdo Farias dos Santos (21), Natanael Araújo de Souza (19) e apreendeu um menor de idade, acusados de envolvimento no roubo do Mercadinho Santa Clara, localizado na zona Leste do município de Parintins (a 369km de Manaus).

De posse das imagens do circuito de câmeras do comércio o policiamento do Batalhão Tupinambarana se empenhou na busca dos infratores. O primeiro a ser capturado foi o nacional Renner que resolveu colaborar indicando os outros infratores que participaram do assalto, sendo eles o vulgo Dogão, Vítor e o Romualdo. Dogão foi o segundo a ser interceptado, e na sequência foi encontrado o menor de 17 anos que resolveu colaborar entregando uma parte do material que havia sido subtraído das vítimas que estavam no mercadinho.

Durante as buscas foram encontradas outras pessoas envolvidas e que estavam com o material roubado, foi o caso de Adanei de Souza que estava de posse do Cordão escrito Elizama e um celular Samsung J5 Prime. Por volta de 20h00 horas foi encontrado Romualdo que confessou que estava com a Moto Biz, cor preto, levada do mercadinho. O referido veículo estava sendo guardado por Natanael que resolveu entregar o veículo, que já estava sem placa.

Toda a ação policial resultou na apreensão e recuperação de 01 Revólver calibre 32 com 2 munições, sendo uma intacta e outra tentado o disparo porém a munição não deflagrou,100g de supostamente Óxi, 01 Balança de precisão, 01 Motocicleta Garine, Placa OAK 1784, 01 Cordão de cor amarelo, escrito Elizama, 03 celulares marca Samsung. Todo o material juntamente com os acusados foram apresentados na 3a. Delegacia Interativa de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis. Devido alguns infratores resistirem a prisão, houve a necessidade do uso moderado da força e os mesmos apresentavam algumas escoriações.

