Força Tática do 11° BPM detém dupla comercializando entorpecente na Praça da Igreja Sagrado Coração de Jesus em Parintins

Na noite de terça-feira (16), Policiais Militares da FORÇA TÁTICA do 11° Batalhão, realizaram a prisão de Fredson Jesus da Silva Viana Junior (21) e Luiz Carlos dos Santos Batista (18), acusados de Tráfico de Drogas, ocorrido na Rua Silva Campos, Praça da Igreja “Sagrado Coração de Jesus”, área Central do município de Parintins (à 369km de Manaus).

De acordo com os policiais, a guarnição na viatura prefixo 2961 realizava patrulhamento quando fora acionada via Central de Operações, para averiguar uma denúncia, onde 02 homens estariam comercializando drogas. No local, os acusados foram surpreendidos pelos policiais, e durante a realização da busca pessoal nos mesmos, constatou-se a veracidade da denúncia.

Durante a ação foram encontradas 12 trouxinhas de substância análoga a pasta base de Cocaína, 01 porção de substância supostamente Maconha, 01 porção de substância análoga a Pedra de Oxi, 01 Aparelho Celular Motorola de cor preta, 01 Aparelho Celular Samsung de cor branca, 01 Relógio de pulso e 01 Cordão cor amarelada.

Diante dos fatos os acusados foram conduzidos até a 3a. Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram apresentados com o material ilícito, para a realização dos procedimentos cabíveis.

Assessoria do 11° Batalhão Tupinambarana