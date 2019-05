FORÇA TÁTICA DO 11° BPM DETÉM HOMEM ACUSADO DE AMEAÇAR MORADORES COM TERÇADO NO ITAÚNA 2, EM PARINTINS

Tweet no Twitter

Na noite de terça-feira (07), policiais militares do 11°Batalhão, equipe FORÇA TÁTICA na viatura prefixo 2961, realizaram a prisão de Railson da Silva Pereira (18), por ameaça, no, bairro Itaúna 2, zona sul do município de Parintins (369Km de distância de Manaus).

Segundo os policiais, a guarnição fora acionada via Central de Operações, para averiguar uma ocorrência de ameaça. De imediato a guarnição dirigiu-se ao local informado, onde encontrou o acusado com dois terçados ameaçando moradores e populares que trafegavam pelo local.

Diante dos fatos, a guarnição deu voz prisão ao acusado e o conduziu até a 3a. Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foi apresentado com sua integridade física preservada para a realização dos procedimentos cabíveis.

11° BATALHÃO TUPINAMBARANA_

*#muitomaisquepolícia*

*#DiskDenúncia*

(92)991521907

(92) 984555365