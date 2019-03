FORÇA TÁTICA DO 11° BPM REALIZA APREENSÃO DE ARMA BRANCA EM POSSE DE ALUNO DENTRO DE ESCOLA EM PARINTINS

Tweet no Twitter

Na tarde desta quarta feira (20) uma guarnição Força Tática do 11° Batalhão na viatura de prefixo 2961 realizou a apreensão de uma Arma branca que estava em posse de um aluno menor de idade dentro da Escola Estadual “Irmã Sá”, localizada no Bairro Nossa Senhora de Nazaré, zona leste do municipio de Parintins (à 369km de Manaus).

Segundo os policiais que efetuaram a apreensão, a equipe realizava patrulhamento quando foi acionada via Central de Operações do 11°Batalhão, onde foi informado pela Gestora da Escola Estadual “Irmã Sá”, uma ocorrência de suposta ameaça com arma branca por parte de um aluno.

Imediatamente os policiais dirigiram-se ao educandário, onde acompanhados da Coordenação Pedagógica da escola e com autorização da mesma, realizaram orientação e uma revista nas mochilas dos alunos, onde foi encontrado nos pertences de um discente menor de idade uma arma branca (FACA).

Dessa forma o menor foi conduzido para a sala da coordenação da escola onde foi acionado seus responsáveis e o Conselho Tutelar para as procedimentos cabiveis.

_11? BATALHAO TUPINAMBARANA_

*#muitomaisquepolicia*

*#DiskDenuncia*

(92)991521907

*#DiskDenuncia*

(92) 984555365

*#WhatsappDenuncia*- *#ForÇaTatica*

(92) 991321537