FORÇA TÁTICA DO 11°BPM APREENDE MENOR DE IDADE POR TRÁFICO DE DROGAS EM PARINTINS

Na noite de segunda-feira (08), por volta das 23h20, a Equipe Força Tática do 11°BPM, apreendeu um menor de idade (17) por tráfico de drogas. O fato ocorreu na Rua 03 do bairro Itaúna II, zona oeste do município de Parintins (distante 369Km de Manaus).

Segundo os policiais a guarnição da viatura prefixo 2961, realizava patrulhamento ostensivo quando avistou um homem em atitude suspeita. De imediato foi realizado abordagem no meliante, e na busca pessoal foram encontrados (04) trouxinhas de substância entorpecente supostamente maconha, a quantia de R$ 10,00 reais em espécie, (01) balança de precisão e vários apetrechos para embalagens de entorpecentes.

De acordo com denúncia anônima o menor infrator foi o autor da pichação que simboliza uma Facção criminosa denominada Comando Vermelho – CV, ocorrido na Escola Municipal “Luz do Saber” no dia (07) Domingo. Diante dos fatos o menor de idade foi apresentado na 3a. Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com sua integridade física preservada, junto com o material ilícito apreendido para a realização dos procedimentos cabíveis.

_11° BATALHÃO TUPINAMBARANA_

*#muitomaisquepolícia*

*#DiskDenúncia*

(92)991521907

*#DiskDenúncia*

(92) 984555365

*#WhatsappDenúncia*- *#ForçaTática*

(92) 991321537

*Acesse o Link – https://forms.gle/WWPeyY8wB1pJU7A4A e preencha o FORMULÁRIO WEB DE DENÚNCIAS em seu Smartphone. É simples, rápido e seguro!*

Postado por Carlos Frazão/JI