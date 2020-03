FORÇA TÁTICA DO 11°BPM PRENDE TRIO E APREENDE UMA MENOR DE IDADE POR TRÁFICO DE DROGAS EM PARINTINS

– Na manhã deste domingo (29) policiais militares do 11°BPM equipe Força Tática, prenderam J.S.M (19), D.P.S (24), I.J.S.O (25) e apreenderam uma menor de idade de (17), acusados de tráfico de drogas. O fato ocorreu na Rua Larga do Bairro Itaúna, zona oeste do município de Parintins (distante 369Km de Manaus).

Segundo os policiais a guarnição da viatura prefixo 0557, fora acionada pela Equipe de inteligência do 11° BPM, onde foi relatado que havia um homem comercializando entorpecente na Rua larga do Itaúna. No local foi avistado o suspeito acompanhando de outras pessoas e em ato contínuo foram abordados.

Na realização da busca pessoal foram encontradas (41) porcões de substância entorpecente supostamente pedra de oxi, (02) Aparelhos Celulares de capa preta, (01) Munição de calibre 38 e apetrechos para embalar entorpecentes.

Diante dos fatos os acusados foram apresentados na 3a. Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com suas integridades físicas preservadas, junto com o material ilícito para a realização dos procedimentos cabíveis.

_11° BATALHÃO TUPINAMBARANA_

Postado por Carlos Frazão/JI