Frentista reage a assalto e dispara jato de combustível em assaltante.

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Durante uma tentativa de assalto a um posto de combustível em Parintins, no Amazonas, o frentista de plantão reagiu e disparou jatos de combustível no suspeito que fazia a abordagem. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (9) e foi registrado pelas câmeras de segurança do posto.

Nas imagens é possível ver a aproximação de duas pessoas que, logo depois, foram presas: um homem e uma mulher. A dupla chegou no posto em uma moto e o condutor anunciou o assalto. Em reação imediata, o frentista puxou a mangueira e soltou jatos de gasolina no suspeito.

Encharcado de combustível, o homem subiu na moto e foi embora. Logo depois, a mulher, uma jovem de 16 anos, também conseguiu fugir. Os dois foram capturados pela Polícia Militar com ajuda da população.

A PM apreendeu as facas e a moto utilizada na tentativa do assalto. Os dois foram levados para a Delegacia de Parintins. Mário Jorge foi autuado por tentativa de homicídio e deve permanecer preso. Já a adolescente deve ser liberada de acordo com os procedimentos legais.

Por G1 AM

Foto: reprodução rede Amazônica