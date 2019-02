Frevolês do Galo começam a ser vendidos neste fim de semana

O Galo de Parintins se apresenta no dia 24 de fevereiro no centro Histórico da Ilha Tupinambarana

Parintins vive a expectativa para a chegada da Banda do Galo que pela primeira vez se apresenta na ilha Tupinambarana. O evento marcado para o dia 24 de fevereiro já está na agenda dos foliões da ilha e de muitos Turistas que estão antecipando passagens para seguir o Trio do Galo. É o caso de Cleyton Andrade que já comprou suas passagens e não ficará de fora da brincadeira. “Quando vi o anúncio já me planejei para estar em Parintins no dia do frevo”, disse o folião que mora em Manaus.

Esta semana começa a venda dos Frevolês, as camisetas para quem estará presente no espaço vip e nos camarotes do evento. De acordo com Myrna Assayag, uma das coordenadoras do Galo, o Frevolê Pista custará R$ 20 e o Frevolê Camarote R$ 40. “O Frevolê é a camisa oficial do evento e serão comercializados a partir deste fim de semana na loja Vitrine Cabocla na avenida Amazonas”, anuncia assegurando que os frevolês amarelos são vip especial e os verdes para camarote.

O coordenador do Galo Parintins, o Jornalista Keynes Breves assegura que o domingo magro de Carnaval será inesquecível com a folia do galo percorrendo o centro histórico da cidade e se concentrando na praça do Cristo Redentor com varias atrações e muitas animação.

Serviço

O que: Banda do Galo

Quando: dia 24 de fevereiro

Onde: Centro histórico de Parintins e praça do Cristo Redentor

Quanto custa: Pista R$ 20, e camarote R$ 40

Carlos Alexandre

Foto: Arleison Cruz