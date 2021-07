Furto no Banco do Brasil em Parintins

Foto: Wanderley Hounse

Uma movimentação no final da tarde desta quinta-feira, na sede do Banco do Brasil em Parintins, localizado na praça Eduardo Ribeiro chamou atenção pela quantidade de policiais militares no local.

A informação repassada por um policial militar ao site AmEmPauta é que houve tentativa de acesso ao banco pelo forro e que apenas fios de cobre foram levados.

Um suspeito foi preso próximo à Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Ele tentou fuga correndo após descoberto.

Segundo relatos, já havia sido furtado fios de cobre pela manhã e a tarde o suspeito foi visto por funcionário.

Fonte: Márcio Costa/ AmEmPauta