Futebol: Escolinha Show de Bola realiza ‘peneira’ no Tupyzão

A principal praça esportiva de Parintins, o estádio Tupy Cantanhede, será palco para a seletiva de jogadores nas categorias sub-15, sub-17 e sub-20 que acontece neste domingo, 25 de julho, em Parintins (369km de Manaus). A “peneira” voltada ao público masculino, inicia às 7h, e é realizada pela escolinha de futebol Show de Bola visando a busca e preparação de jogadores para a primeira divisão do futebol local e a formação de uma equipe para representar a Escolinha e levar o nome de Parintins para disputas regionais e nacionais.

De acordo com o coordenador da escolinha, Beto Pupunha, a inscrição do atleta é feita com a apresentação de alimento não-perecível, destinado à ação social do projeto. “Serão selecionados 22 jogadores de cada categoria (15, 17 e 20 anos), e na segunda-feira (26) iniciam os trabalhos de treinos físicos e táticos para um amistoso preparatório na cidade de Nhamundá, marcado para o dia 04 de setembro”, informa.

Beto pupunha comunica que “os atletas inscritos devem comparecer devidamente uniformizados: camisa, calção, meião, caneleira e chuteira), reforçando que não será permitido a participação de jovens descalços (sem o uso de chuteira). “Obedeceremos todos os protocolos sanitários. A seletiva é uma oportunidade para muitos jovens atletas parintinenses que sonham futuramente ser jogador de futebol. Mais informações é só ligar para o número (92) 98285-3591. Desejo boa sorte a todos!”, enaltece.

A Escolinha de futebol da Ilha Tupinambarana, nos últimos anos, tem participado de competições no estado do Pará e é referência no município por revelar e proporcionar talentos para equipes profissionais da Capital (Manaus).

Texto: Kedson Silva/JI

Foto: Divulgação