Futebol Parintins dispõe de vagas nas categorias sub-07 e sub-13

A Escolinha de Futebol Parintins de responsabilidade do professor José Nazareno Pimentel – Zequinha, ainda dispõe de vagas para crianças amantes do futebol nas categorias sub-07 e sub-13 no núcleo que atende os bairros União, Itaúnas I e II além do Paulo Corrêa da zona sul da cidade de Parintins (369km de Manaus).

O projeto social realizado no conhecido “Campo do Carroceiro” é realizado nas terças e quintas-feiras a partir das 18h. “Aos pais e responsavéis de crianças interessadas em integrar a escolinha é só nos procurar aqui no campo do carroceiro a partir das 18h ou no estádio Tupy Cantanhede nas segundas e quartas-feiras que daremos todas as informações”, informou Zequinha.

Ele esclarece que para a escolinha que atua no estádio, o projeto não dispõe de vagas. “Para as atividades do estádio, as vagas foram preenchidas por alunos do ano passado (2017). Trabalhamos com uma média de 18 atletas por categorias”, ressaltou.

Vencedores da 1° Edição

Outra novidade é a segunda edição da Copa Parintins para o mês de agosto. “A realização da Copa ano passado foi um diagnóstico para esse ano. Graças a Deus foi um sucesso e para esse ano já consta em nosso calendário a disputa da Copa Parintins para o mês de agosto com término no Dia das Crianças (12 de outubro)”, informa.

Kedson Silva/JI