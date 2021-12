Futebol: Parintins treina forte visando segunda fase da Copa dos Rios Máster 

Nos dias 17, 18 e 19 de dezembro, o estádio Municipal Pedro Falabella, da cidade de Urucará, será o palco da próxima fase da V Copa dos Rios de Futebol Máster promovida pela Federação Amazonense de Futebol – FAF.

Com total apoio da Prefeitura de Parintins por meio da Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJUV, nessa fase, os representantes da Ilha Tuoinambarana encara as seleções de Barreirinha, São Sebastião do Uatumã e os donos da casa – Urucará, de “olho” em uma vaga na semifinal. De acordo com o treinador do selecionado parintinense, Elber Azêdo, nessa etapa, duas equipes avançam para a semifinal que deve acontecer na capital (Manaus).

Sobre a preparação do representante da terra de Caprichoso e Garantido, o treinador destaca que a equipe treina forte, tanto a parte tática como fisíca, mas que “a atenção maior do grupo foi corrigir as falhas que ocorreram na disputa da primeira fase. A seleçãonestá pronta, temos um grande elenco para lutar pelo objetivo que é o título e vamos nos dedicar em busca dessa classificação em Urucará”, garante.

Confira os jogos do grupo:

I Rodada (Sexta-Feira) 17/12

1° Jogo (13m45min)

Barreirinha x São Sebastião do Uatumã

2° Jogo (16)

Urucará x Parintins

II Rodada (Sábado) 18/12

1° Jogo (13h45min)

São Sebastião do Uatumã x Parintins

2° Jogo (16h)

Urucará x Barreirinha

III Rodada (Domingo) 19/12

1° Jogo (9h)

Barreirinha x Parintins

2° Jogo (16h)

Urucará x São Sebastião do Uatumã

Texto: Kedson Silva

Foto: Divulgação