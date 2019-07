Futsal e Handebol de Parintins na semifinal do JEAs

Com uma rodada de antecipação, depois de duas vitórias, assim foi a classificação para a semifnal do futsal juvenil da Escola Nossa Senhora do Carmo e do handebol juvenil masculino e feminino da Escola Senador João Bosco na disputa dos Jogos Escolares do Amazonas, JEAs 2019, que acontece em Manaus até o próximo domingo, 28 de julho.

O passaporte parintinense para a próxima fase veio nesta terça-feira, 23, com a vitória do futsal juvenil do Carmo em cima da Escola Edson Melo (Uairini) pelo placar de 02 a 01 em um jogo tenso e complicado. Já classificado, o representante da Ilha Tupinambarana volta as quadras nesta quarta-feira, 24, para garantir o primeiro lugar do grupo contra o Colégio Amazonense Dom Pedro II da Capital.

Já no handebol do Bosco Parintins, a vaga veio de duas goleadas, sendo no masculino juvenil de 24 a 06 sobre o Solo de Lucena, umas das escolas da Capital de tradição no JEAs, e o feminino por 24 a 06 no confronto contra o Ceti Aurea Braga.

“Foi um jogo tranquilo de um placar elástico. Estamos focados e confiantes na conquista de mais esse título. Agora é descansar um pouco visando a semifinal que com certeza será duas grandes partidas”, destaca o confiança do time, o experiente jogador tricampeão estadual pela Escola São José Operário, campeão brasileiro (Time do Sorriso do Mato Grosso) e campeão sul-americano com a seleção brasileira, Rian Kaik Silva.

De olho no título escolar regional, o futsal infantil masculino do Carmo Parintins estreou na segunda fase (terça-feira, 23) também com vitória de 05 a 03 sobre a Escola Angelina Palheta Mentes de Barcelos. Nesta quarta-feira, 24, os meninos vicentinos do infantil masculino vão lutar pela classificação jogando contra a Escola Cacilda Braule Pinto de Manaus.

Depois do empate no tempo normal em 1 a 1, o futsal femimino da escola GM3 Parintins foi derrotada pelas representantes de Humaita nas penalidades. Mas nem tudo está perdido para as parintinenses, com uma vitória, a equipe da Ilha entra em quadra amanhã (quarta-feira) precisando vencer a Escola São Francisco de Salles de Barcelos que garante o segundo lugar no grupo e a vaga na semifinal.

A expectativa também se voltam para a disputa de Natação e Badminton que desembarcam nesta quarta-feira na Capital.

Kedson Silva – Semjuv