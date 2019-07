Futsal parintinense vence e fica próximo da semifinal

O futsal juvenil masculino da Escola Estadual Nossa Senhora do Carmo e feminino da Escola Tomaszinho Meirelles, GM3, venceram nesta segunda-feira, 22, na primeira partida válida pela segunda fase dos Jogos Escolares do Amazonas e deram um grande passo rumo a semifinal da competição.

O masculino, jogou na Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, gleando a Escola Tiradentes da Capital pelo placar de 5 a 2. “Hoje a nossa equipe errou bem menos e estamos acompanhando a evolução da equipe, com mais vontade e garra. Saindo com os três pontos que é muito importante, toda vez que só se classifica dois de cada grupo”, avalia a vitória, o treinador Zinho Inomata.

Já no feminino, o GM3 também derrotou a Escola Professor Gilberto Mestrinho de Manacapuru por 5 a 3. “Apesar de ser a primeira vez dessa meninas participando em uma competição como o JEA’s, fico feliz com os resultados, ainda mais agora nesta segunda fase onde sabemos das dificuldades que elas enfrentaram, mais confio no potencial de cada uma delas e estamos muito confiante na equipe”, destaca a entrega do time em quadra, um dos responsáveis da equipe, Marcos André Souza.

Kedson Silva – JI