Gabigol acerta permanência no Flamengo

Atacante é uma das peças mais importantes da equipe de Jorge Jesus (reprodução twitter/Conmebol)

Flamengo e Gabigol chegaram a um acordo e o atacante está confirmado na Gávea para a a temporada de 2020. Segundo a diretoria rubro-negra, sem mais entraves na negociação financeira entre as duas partes, o atleta terá um contrato com duração até o fim de 2024. Além disso receberá um ganho mensal, entre salário e premiações, maior que os R$ 1,25 milhão que o clube pagou no ano passado.

Para firmar o acordo só estaria faltando a assinatura do contrato, já que o Flamengo precisa fechar a compra junto à Inter de Milão, o que está muito próximo de acontecer.

Gabriel Barbosa marcou 43 gols em 59 jogos em 2019, e foi artilheiro do Brasileiro e da Libertadores.

O atacante Michael chegou nesta semana para acertar com o Flamengo. Mesmo antes do anúncio oficial, o jogador apareceu em uma foto treinando na academia do Ninho do Urubu, nesta quinta-feira.

Michael era alvo de outros clubes brasileiros, mas o Goiás acabou aceitando a proposta rubro-negra pelo atacante. O Flamengo vai pagar 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 34,5 milhões) ao Goiás por 80% dos direitos do jogador.

O jogador foi uma das revelações do Campeonato Brasileiro com a camisa do Goiás na temporada passada. Michael chegou a balançar as redes do Flamengo na Série A de 2019.

O Flamengo deve confirmar oficialmente Michael nos próximos dias. O clube também espera acertar o empréstimo do atacante Pedro ainda nesta semana. O jogador é esperado no Rio de Janeiro nesta sexta-feira para realizar exames médicos e assinar contrato.

Patrocínio – O clube de regatas do Flamengo oficializou o patrocínio da empresa Total pelos próximos dois anos. O acordo entre as partes é válido em todos os campeonatos nacionais e internacionais que o Rubro-Negro disputar nesse período.

