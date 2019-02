Galo de Parintins terá espaço especial para os blocos da Ilha

Faltando cinco dias para a realização do Galo de Parintins, a coordenação do evento anunciou que os blocos das Chaves Especial e Irreverentes terão um espaço especial no palco principal da festa. O espaço será voltado para a divulgação e comercialização dos tururis/ababás dos blocos e será totalmente gratuito.

A coordenação do Galo de Parintins começou a fazer os convites aos blocos nesta segunda-feira (18/02) e teve um retorno muito positivo. “Um dos objetivos do Galo é justamente esse, interagir com os blocos no sentido de promover ainda mais o CarnaIlha”, disse um dos coordenadores do evento, o jornalista Keynes Breves.

Breves informou ainda que o Galo de Parintins será o esquenta para o carnaval da Ilha. “É o domingo magro de carnaval, onde o Brasil já respira a folia de momo e em Parintins não será diferente. Vamos reunir os blocos e fazer o grande esquenta para o Carnailha 2019”, completou.

Chitara da Chapada, Lagarto Salgado, FAX, Polares e Unidos do Itaúna já confirmaram presença no Galo de Parintins. A coordenação do evento deixa o número 92-98162-8848 para dúvidas e contatos com os demais blocos, caso a coordenação não tenha entrado em contato.

Percurso – Ao anunciar o espaço especial para os blocos, a coordenação do evento informou que o percurso do Galo de Parintins sofreu alteração, assim como o palco principal do evento. O Galo fará a concentração na rua João Melo, a partir das 13h e às 17h30 saíra pela avenida Amazonas até o Pare e Compre Conveniência, onde um palco será montado para receber os foliões.

Os foliões que compraram os frevolês terão acesso às áreas exclusivas do Galo de Parintins. As últimas unidades dos frevolês estão à venda na loja Vitrine Cabocla e no Pare e Compre Conveniência, localizadas na Avenida Amazonas. O frevolê pista custa R$ 20 e o Camarote Brahma Pare e Compre custa R$ 40.

