Game Mortal inicia inscrição para III Campeonato Parintinense de Futebol na plataforma PS4 (PES 2020)

Com vagas limitadas para 32 participantes, já estão abertas as inscrições para a disputa da terceira edição do Campeonato Parintinense de Futebol na plataforma PS4 (PES 2020), organizado pela Game Mortal. O campeonato digital vai reunir os melhores jogadores da Ilha de PES 2020, com colaboração da Malharia Santos, Aprova Parintins, Malharia Amoêdo, Jogada da Sorte, Paris Vidros (responsável pela confecção do troféu) e do empresário Fernando Lobato.

As inscrições já estão sendo feitas ao preço de R$ 40,00 na própria Game Mortal, localizada na Rua Itacoatiara, 1472, próximo a antiga TV RBN. “A competição tem o objetivo de promover entretenimento e o desenvolvimento da mente, levando adrenalina, diversão e emoção aos amantes dos jogos digitais, além do vencedor se tornar o melhor jogador de game de Parintins”, destaca Clefenny Selkerton, um dos coordenadores do evento.

Sistema de Disputa

De acordo com o coordenador, 32 jogadores disputarão o título 2020. “O sistema de disputa é igual o da Copa do Mundo. São 8 chaves divididas com 4 jogadores em cada, onde os dois primeiros colocados de cada chave se classificam para a fase seguinte (oitava de final), quarta de final, semifinal e a grande final”, informou.

O atual campeão Marcos Antônio de Almeida já confirmou presença e vai defender o título. Os jogos vão ocorrer nos dias 19 e 20 de dezembro, obedecendo todos os protocolos de saúde, principalmente ao uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social.

Premiação:

1° R$ 1.000,00

2° R$ 500,00

3° R$ 300,00

4° R$ 200,00

O Quê? III Campeonato Digital

Quando? 19 e 20 de Dezembro

Onde? Game Mortal, localizada na Rua Itacoatiara, 1472, próximo a antiga TV RBN

Faça sua inscrição e venha ser o melhor jogador de futebol de game de Parintins…

Kedson Silva/JI