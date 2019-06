Garantido aposta no App “Pulsa Coração” para inovar no Festival Folclórico 2019

Em busca de mais um título de melhor galera do Festival Folclórico de Parintins, o Boi Garantido investiu na tecnologia e vai usar nas 3 noites de apresentação o aplicativo de celular “Pulsa Coração”, que vai sincronizar a galera vermelha e branca ao espetáculo na arena do Bumbódromo.O App foi desenvolvido pelo grupo de P&D Funtech Show e pode ser adquirido nas lojas de aplicativos de smartphones para Androids e até o final dessa semana estará disponível para iPhones. Não precisa de internet para utilizá-lo.

Para baixar é só acessar o endereço: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.funtechshow.pulsaCoracao

O aplicativo foi desenvolvido para auxiliar o torcedor antes, durante e após o Festival, contendo informações sobre ensaios e outras manifestações do Bumbá encarnado. Através de efeitos luminosos, dinâmicos e coloridos disponíveis no App, o torcedor encarnado vai interagir e contribuir ainda mais com o bumbá.

O coordenador do projeto é o professor da Universidade Federal do Amazonas, Bruno Gadelha. “As conversas vem acontecendo desde o início do ano e, agora, o uso da nossa tecnologia foi aprovada pelo Boi Garantido para uso na galera em 2019. Para o sucesso do aplicativo faz-se necessário um investimento de divulgação em massa, pois as pessoas precisam chegar em Parintins, no Bumbódromo, com o aplicativo já instalado”, frisou.

O aplicativo apresenta um menu com quatro funcionalidades a saber: (1) Home: que consiste na tela principal onde tem o botão “Vamos Brilhar” que ativa os efeitos; (2) Espetáculo que apresenta informações básicas sobre o Boi Garantido e o Festival de Parintins; (3) Boi Garantido que leva o usuário ao site oficial do Boi e; (4) Sobre que apresenta informações a respeito da Funtech Show.

O presidente Fábio Cardoso destacou a parceria com a Funtech Shie afirmando que a utilização do app faz parte das inovações do Boi de Povão que serão levados o Bumbódromo em 2019.

Texto: Nayme Godinho

Foto: Élcio Farias/ Imprensa Garantido