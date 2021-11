Garantido apresenta nomes de novos compositores e retorno de Ronaldo Jr.

O retorno do compositor Ronaldo Jr. ao time do Boi Bumbá Garantido, foi anunciado, durante a Feijoada Oficial do Boi da Baixa do São José, neste sábado (20). Os compositores Gabriel Moraes e Joel Almeida também passam a compor à cena vermelha.

Com uma lista de composições icônicas no Bumbá vermelho, como: Matawi Kukenán Couro dos espírito, O Vaqueiro (parcerias com Rafael Marupiara); Apocalípto Yanomami e Sempre vermelho, Ronaldinho, como é conhecido, retona ao Garantido após um hiato de 5 anos com outras cores.

Para o presidente do Boi encarnado, Antônio Andrade, a volta do Ronaldinho, é mais do que estratégica, tem um valor emocional. “Trazer de volta um compositor que tem seu berço artístico na Baixa do São José é uma alegria. Além disso, Ronaldinho tem um repertório de toadas que marcaram história na arena do bumbódromo. Ele volta ao seu lugar”.

Na mesma linha de pensamento, Mencius Melo membro da Direção Geral do Espetáculo (DGE), acrescenta que o Garantido resgata os seus e fica com os melhores sempre.

“Ronaldinho, Gabriel e Joel vem somar a grandes nomes na nossa lista de compositores”.

Para Rubens Alves, também membro da DGE, os compositores não estão no Garantido para tomar lugar de ninguém. “Aqui ninguém divide. A gente soma. Sempre pensando no melhor para o Garantido. Ronaldo Jr.e um compositor de mão cheia. Obras como Aiatoré e o Cativo não deixam dúvidas sobre a qualidade de seu trabalho. O Cativo, inclusive foi inscrita para o Garantido”, alfinetou.

“Estou muito feliz com esse retorno ao Boi Garantido. Foi muito bom ter sido tão bem recebido por todos. Agradeço ao contrário. Não nego essa parte da minha história. Entretanto, nunca escondi que meu maior sentimento está no Boi do coração na testa. Com certeza esse amor faz a diferença. A galera pode esperar muitas coisas boas”, enfatizou Ronaldinho.

