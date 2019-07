GARANTIDO, CAMPEÃO DO FESTIVAL DE PARINTINS 2019

O resultado oficial foi de 1.258,4 pontos para o boi da Baixa de São José e 1.257,6 pontos ao Boi Caprichoso.

“Obrigado nação, esse título é de vocês. Nós somos 32 vezes campeões”. Dessa forma, o Presidente do Boi Bumbá Garantido, Fábio Cardoso, comemorou a vitória do boi vermelho e branco no 54º Festival Folclórico de Parintins com o tema “Nós, o povo”. Cardoso também conclamou os torcedores do bumbá para transformar as ruas de Parintins num mar vermelho e comemorar o título na Cidade Garantido.

O resultado oficial foi de 1.258,4 pontos para o boi da Baixa de São José e 1.257,6 pontos ao Boi Caprichoso. A diferença final foi de oito décimos.

A vitória do Garantido foi puxada pelo Bloco Musical, sendo que Sebastião Júnior e Israel Paulain venceram as três noites do Festival os itens do Caprichoso David Assayag e Edmundo Oran.

Os estreantes Gaspar Medeiros e Adriano Paquetá fizeram excelente performance e foram bem avaliados pelos jurados.

A galera campeã 2019 foi a do Boi Bumbá Garantido com 90 pontos. Galera azul e branca recebeu 89,6 pontos.

