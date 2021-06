O tradicional jogo de confraternização entre profissionais da imprensa na Terra do Folclore de Caprichoso e Garantido voltou a ser realizado, no sábado, dia 19 de junho de 2021. Devido à pandemia imposta pelo Coronavírus, em 2020 não teve a partida oficial. O time do Garantido derrotou pelo placar de 7×5 a equipe do Caprichoso.

Marcaram os gols para o Vermelho e Branco: Ronildo Tiradentes, Sezinando Sapo, Daniel Sicsú, Eldiney Alcântara, Kedson e dois gols de Rafael Carneiro. No time do Caprichoso quem fez os gols foram Marcos Felipe quatro vezes e 1 gol de Jean Beltrão.

Devido à pandemia, a partida não teve a presença de público e o campo foi cedido pela Prefeitura de Parintins, numa área do Parananema. Antes o jogo era realizado no Centro, no Estádio Tupy Cantanheide.

Homenagens a Aderaldo Reis e Altair Costa e aos 500 mil mortos no Brasil

Antes da partida “Desafio das Cores”, como é chamada a disputa entre integrantes da imprensa que torcem para Garantido ou Caprichoso, teve a emoção e homenagem aos integrantes da imprensa Aderaldo Reis, radialista e repórter da TV Norte e Rádio Clube FM, e ao Cinegrafista e radialista Altair Costa, do Sistema Alvorada de Comunicação.

Infelizmente, Aderaldo Reis e Altair Costa morreram no mês de outubro de 2020, vítimas da Covid-19. Por isso, o retorno da partida em 2021 prestou a homenagem. Aderaldo Reis era sócio e torcedor do Azul e Branco; Altair Costa era sócio e torcedor do Vermelho e Branco.

Esse ano, também o diretor da Rádio Clube, radialista Enéas Gonçalves, morreu de coronavírus.

Os sobrinhos de Altair Costa, os radialista Lúcio Costa e o operador Roberto Costa e demais colegas, ficaram emocionados. Os 500 mil mortos que a Covid-19 causou até este sábado em todo Brasil também foram lembrados.

O presidente do Boi Garantido, Antônio Andrade Barbosa, ligou para os jogadores, parabenizou a imprensa pela realização do evento e em particular aos jogadores do Vermelho e Branco pela vitória.

O presidente do Caprichoso Jender Lobato também congratulou a todos pela partida. Destacando a importância das mídias no crescimento do Festival de Parintins.

Ficha Técnica

Time do Garantido

Bebeto Costa (Rádio Clube FM)

Adson Silva (Rádio Clube FM)

Eldiney Alcântara (SEMOSP)

Kedson Silva (Site Parintins Em Destaque)

Lúcio Costa (Rádio Clube FM)

Ronildo Tiradentes (Rádio Tiradentes FM)

Sezinando Sapo (Rádio Clube FM)

Matheus Lima (Site ParintinsAmazonas)

Daniel Sicsú (SECOM)

Nandes Silva (Produtora NANDES)

Rafael Carneiro (Site Koiote)

Cayo Dias (Portal Dia a Dia AM)

Hudson Lima ( Site Koiote)

*Mascotes do time: Hugo Kailã e Maria Luiza

Time Caprichoso

Pitter Freitas (SEMED)

Iziel Pimentel (Portal Norte)

Josias Colares (CNA7)

Efrain Graça (CNA7)

Marcos Felipe (Rádio Alvorada de Parintins)

Jean Betrão (TV Amazonas)

Patrick Araújo (Levantador de Toadas do Caprichoso)

Régis Belchior (Marujada do Caprichoso)

Gilson Almeida (Portal Parintins 24h)

Jender Lobato (Presidente do Caprichoso)

Nalbert dos Bumbás (CNA7)

Rony Belchior (SEMED)

Carlos Alexandre

