Garantido emociona mães com noite de homenagens e prêmios

O Boi Garantido emocionou mais uma vez as mães com um show repleto de homenagens e prêmios na Cidade Garantido, na noite de sexta-feira, 10.

A programação contou com sorteios, distribuição de guloseimas, presença de itens oficiais, Banda do Liceu, show acústico e a animada presença de crianças que dançaram e brincaram com boi Garantido durante o show principal de Israel Paulain, Batucada e Banda oficial.

“Agradecemos a cada pessoa que colaborou nessa singela programação, em especial as Rosas Vermelhas, a diretoria, segmentos do Garantido e a outros amigos que fizeram questão de colaborar com as ações sociais do nosso Boi”, destacou a presidente do grupo Rosas Vermelhas, Yanezza Cardoso.

A figura icônica e conhecida popularmente e carinhosamente como Maria do Galpão destacou a grande emoção de ser homenageada pela diretoria do Boi Garantido. “Agradeço muito ao nosso presidente pelo delicioso presente. Tanto eu como minha mãe estamos muito felizes por receber essa homenagem. Me sinto muito emocionada por todo esse reconhecimento. Afinal, são anos de dedicação e amor ao boi Garantido”, disse emocionada.

O Boi Garantido é feito de figuras de tradição e sabe reconhecer isso. Prova disso foi a linda homenagem feita a uma das mais antigas batuqueiras da Baixa do São José, Celina Fernandes. Sua filha, Dace Fernandes agradeceu ao Presidente Fábio e Vice Messias pelo reconhecimento. “Nós que somos torcedores apaixonados pelo Boi Garantido nos sentimentos muito felizes. Minha mãe foi por anos batuqueira, nunca vendeu suas roupas, sempre fez questão de sair no boi. Meu pai foi batuqueiro, minha mãe, minha irmã, minha filha agora é batuqueira. Todos nós fazemos parte do Garantido”, revela a torcedora.

Alegria tomou conta das mamãe do Garantido. Batuqueira, mãe, sócia e mulher de artista de galpão, Marciane Simas, afirma que se sentiu feliz com a festa. “Nós só temos a agradecer a diretoria. Fazia muito tempo que não tínhamos um evento assim e na diretoria do presidente Fábio e Vice Messias, isso é prioridade. É muito importante ser valorizada como mãe e melhor ainda é ser valorizada por nosso boi do coração”, ressaltou.

Karen Pontes e France Lima, diretoras sociais do Garantido, enfatizaram a alegria da gestão do presidente Fábio Cardoso e Messias Albuquerque em realizar mais uma festa direcionada às mães da Baixa do São José. “Sabemos das lutas diárias, da entrega e de todo compromisso que cada uma dessas mulheres têm para com sua família e para com o nosso Boi Garantido. Por isso toda homenagem será justa”, destacou Karen.

Fotos Justino Guimarães/Imprensa Garantido