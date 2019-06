Garantido festeja promessa a São João nesta segunda-feira

O Garantido cumpre a tradição, no Dia da Promessa do Mestre Lindolfo a São João Batista hoje, 24, com ampla programação religiosa e de festa nas ruas.

As 18 horas inicia a Ladainha a São João Batista pelos membros da família Monteverde e Velha Guarda da Baixa. Em seguida, às 20 horas, o Boi Mais Campeão de Parintins sai às ruas, brincando ao redor das fogueiras na última saída antes do Final Folclórico de Parintins.

A data é tradicional e está há décadas fixada no calendário de eventos do Boi do Povão. Além dos cantores oficiais no trio, o Boi da Promessa vai com Batucada, Comando Garantido e Garantido Show pelas ruas Lindolfo Monteverde, Armando Prado, Álvaro Maia, Avenida Amazonas até a Catedral do Carmo.

“O Garantido tem tradição, religiosidade e muita alegria para seu povo. A saída deste dia 24 não deixa de ser um momento de comemoração antecipada pelo grande trabalho que desenvolvemos para o nosso 32º campeonato”, afirmou Fábio Cardoso.

Texto: Márcio Costa

Fotos: Élcio Farias e Justino Guimarães

Imprensa Garantido