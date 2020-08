Garantido inicia preparação para eleição do bumbá

O presidente Fábio Cardoso confirmou para o dia 27 de agosto a nomeação da comissão Eleitoral.

A Diretoria do Boi Garantido iniciou os preparativos para realização da Assembleia Geral de eleição para novo presidente e vice da Associação Folclórica. Segundo o estatuto do bumbá, a eleição do Garantido ocorre no último domingo de setembro, que em 2020 acontece no dia 27. Um mês antes, 27 de agosto acontece a nomeação da Comissão Eleitoral que irá reger o processo democrático.

O presidente Fábio Cardoso confirmou que dia 27 de agosto acontecerá a nomeação da Comissão Eleitoral, como já discutido com a Diretoria e com apreciação de alguns nomes. “As discussões sobre a formação da Comissão já estão em andamento há vários dias e uma coisa é certa, o Garantido tem todo respeito pela democracia e pelo seu Estatuto”, destacou.

Por conta da pandemia da Covid-19 em curso, a diretoria protocolou na Vigilância em Saúde e no Comitê de Combate ao Novo Coronavirus uma solicitação de parecer sobre a viabilidade da realização da eleição do Boi Garantido na data prevista, dia 27 de setembro.

“Nós já oficializamos a vigilância para que ela se pronuncie sobre a realização da eleição na data que reza o Estatuto. A gente está aguardando este posicionamento, mas já estamos trabalhando da forma mais transparente possível”, completou.

Fonte: Facebook do Boi Garantido

Postado por Carlos Frazão/JI