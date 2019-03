Garantido lança camisa oficial e pré-venda inicia em Loja Virtual

Tweet no Twitter

O Boi Garantido lançou oficialmente na noite desta segunda-feira, 18, suas camisas oficiais para a temporada 2019 “Nós, O Povo”.

As camisas nas cores branca e vermelha foram desenhadas pelo designer Tom Carvalho e confeccionadas pela Malharia Coimbra.

Também nesta noite foi aberta oficialmente a pré-venda das camisas na loja oficial no endereço www.lojagarantido.com.br com valores a partir de R$ 49,90.

Segundo Alex Garcia e Marcelo Cardoso da Loja Garantido, as camisas são feitas por uma empresa genuinamente parintinense, gesto que deveria ser seguido por aqueles que dão valor ao caboclo da ilha tupinambarana, que tem talento e qualidade competitiva.

No site estão todas as informações sobre preços, formas de pagamento e prazos.

O presidente Messias Albuquerque parabenizou a linda camisa confeccionada e afirmou que para alcançar maior parcela da nação vermelha o preço do produto baixou em relação aos anos anteriores, quando a camisa oficial era vendida a R$ 60 e caiu para R$ 49,90.

O proprietário da Malharia Coimbra, Tarcísio Coimbra, informa que as camisas serão feitas em dois tipos de tecido para atender a todos os públicos com qualidade e bom preço. “Somos de Parintins e estamos buscando sempre a melhor tecnologia para oferecer um ótimo custo benefício ao povo da Baixa do São José”, disse.

Assessoria de Imprensa Boi Garantido