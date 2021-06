Garantido Paga Primeira Parcela A Todos Setores Da Live Parintins 2021

A diretoria da Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido efetuou nesta quinta-feira, 24 de junho, o pagamento de parte do contrato para a produção do espetáculo folclórico da Live Parintins 2021.

De acordo com a diretoria financeira do bumbá, para quem tem contrato com valores considerados um pouco maiores o valor a ser pago é referente a 30% do total a receber e para contratos considerados menores o valor é de 50%.

Com o repasse da primeira parcela de pagamento a diretoria do Garantido honra o compromisso com todos envolvidos na construção do Festival Folclórico de Parintins em formato de live este ano, cumprindo o papel social de conceder um auxílio financeiro para todos os trabalhadores do bumbá.

Para a execução do projeto da Live Parintins 2021 o Boi Garantido conta com o apoio e patrocínio do Governdo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Econômico Criativa (SEC) e outros parceiros.

Texto: Marcondes Maciel

Foto: Divulgação