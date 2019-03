Garantido prepara espetáculo, emoções e surpresas no lançamento do CD em Parintins

O Boi Garantido preparou um super espetáculo recheado de emoção e surpresas para o lançamento do CD “Nós, o Povo!” neste sábado, 30, na Cidade Garantido, em Parintins. A festa comandada pelos itens oficiais do Boi do Povão inicia às 22 horas com o rufar da Batucada, Comando Garantido, Garantido Show, Banda Oficial e a participação especial de Edilson Santana. O evento contará no palco com os cantores Patrick Araújo, Patrick Inzagui e Iezen Rocha

Segundo Fábio Cardoso, foram semanas de planejamento para encher os olhos do torcedor vermelho e branco com as melhores toadas, super produção e surpresas. “Teremos mais que uma grande festa. Preparamos novidades que serão fundamentais na caminhada do Garantido as apresentações no Bumbódromo. O nosso boi está motivado e isso vamos mostrar a quem vier conosco a Cidade Garantido”, reafirmou o presidente.

A festa de lançamento do CD Garantido 2019 “Nós, o Povo!” será transmitida ao vivo pela Página Oficial do Boi Garantido no Facebook, a partir das 22h30.

Semana Vermelha

Antecedendo ao espetáculo do lançamento do CD, acontece nesta sexta-feira, 29, as 19 horas, a aguardada inauguração da loja oficial do Boi Garantido, localizada na Avenida Amazonas, em frente ao hotel Avenida. O Shopping Perreché disponibilizará dezenas de produtos licenciados, que também poderão ser adquiridos pela internet no site www.lojagarantido.com.br.

Também nesta sexta-feira tem o ensaio geral para o lançamento do CD na Cidade Garantido, com portões abertos e participação de todo elenco que fará o grande show do sábado, incluindo os itens oficiais, a partir das 21h.

Missa

No sábado pela manhã, o Garantido, Boi da Fé, promove a missa de início dos trabalhos em galpão para o Festival 2019. O tradicional evento tem como principal objetivo pedir bênçãos e proteção à Deus, Nossa Senhora e aos padroeiros para centenas de artistas que durante três meses irão materializar um dos projetos mais ricos da história do Festival de Parintins, “Nós, o Povo!”.

Foto: Élcio Farias

Texto: Imprensa Garantido