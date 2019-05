Garantido protocola recurso contra obra escolhida como Tela do Festival 2019

A Associação Folclórica Boi-Bumbá Garantido protocolou, na tarde desta terça-feira dia (7), pedido de impugnação do Concurso da Imagem Oficial do Festival Folclórico de Parintins/2019. O documento foi direcionado à Comissão Organizadora do Concurso e Procuradoria Geral do Município de Parintins. A obra “Folclore Em Festa”, eleita pelos jurados do concurso, na visão da agremiação e da maioria de seus torcedores, não representa o Festival de Parintins como um todo.

Entre as diversas argumentações contidas no documento estão as semelhanças com a arte do Boi Contrário, fato que chamou a atenção de torcedores do Garantido e até mesmo da agremiação concorrente. Também foram constatadas semelhanças com a arte de uma novela recentemente exibida na TV aberta. Várias reportagens com opiniões sobre a tela estão anexadas na impugnação.

“É claro que o artista tem o direito da livre criação, mas este deve tomar todo o cuidado para que esta criação não sobreponha um boi-bumbá cobre o outro e, principalmente, não deturpe a originalidade e força da rivalidade e da disputa entre os dois Bois-Bumbás, exatamente o que faz o Festival Folclórico de Parintins ser tão admirado no mundo todo”, diz trecho do documento.

Segundo o presidente Fábio Cardoso, o concurso deve ter como meta principal a representação da festa como um todo. “Quando o artista, coloca a estrela sobreposta ao coração, indica justamente a preferência pelo Bumbá contrário. Não aceitamos isso. Justamente por entender por entender que a tela não representa o nosso Festival, o Garantido apresenta o recurso”, salientou.

De acordo com a diretora jurídica do Garantido, Juliana Ferreira, a Comissão da escolha de tela não observou pontos como a falta de cores que representam o Garantido entre outros pontos.

Márcio Costa/Imprensa Garantido