Garantido realiza lançamento do tema 2022 e festa promete grande reencontro da galera vermelha e branca

PARINTINS – O Boi Garantido realiza nesta sexta-feira, 12, o lançamento oficial do tema para a disputa no festival folclórico de Parintins 2022. A festa acontecerá na Cidade Garantido em Parintins (distante 360 quilômetros de Manaus) a partir das 21h. Ingressos e camarotes estão esgotados. No palco todos os itens oficiais presentes a exceção de Márcia Siqueira, David Assayag e Edílson Santana, por compromissos previamente marcados fora do Estado.

A festa que promete ser o reencontro emocionante dos torcedores do “Boi do Povão” após dois anos de hiato em função da pandemia, será comandada pelo apresentador Israel Paulain e pelo levantador de toadas Sebastião Jr. Sebastião é integrante do chamado “quarteto fantástico” e terá a missão de segurar a animação na ausência dos demais levantadores.

Além do levantador oficial e do apresentador, estarão presentes a Cunhã – Poranga Isabelle Nogueira, a Rainha do Folclore Edilene Tavares, a Sinhazinha da Fazenda Valentina Coimbra, a Porta – Estandarte Daniela Tapajos, o Amo do Boi João Paulo Faria e o Pajé Adriano Paketá. A Batucada Oficial do Garantido também estará presente. “Será uma noite mágica! Um reencontro que promete”, falou o produtor Ito Teixeira.

Dois anos de saudade

De acordo com o presidente do Boi Garantido, Antonio Andrade, realizar o evento é um misto de preocupação e alegria. “Será um grande reencontro afinal, sabemos que já acontecem eventos de boi nos quatro cantos de Manaus e até aqui mesmo em Parintins mas, esse é de fato o primeiro encontro oficial do Boi Garantido com a sua galera após esse período tão difícil para a humanidade”, observou.

Ele prosseguiu. “Por isso sei que o curral da Cidade Garantido pode ficar pequeno para tanta saudade. E em que pese o fator positivo da vacinação no Amazonas, sabemos que devemos tomar cuidados básicos”, ponderou. “Por isso não existe a menor possibilidade de que quem não se vacinou, adentre ao evento porque quem não se vacinou tem o direito de não querer, mas isso não quer dizer que essa pessoa tenho o direito de contaminar outras. Por isso, no nosso evento não terá vez”, adiantou.

Anúncios

A festa na Cidade Garantido é muito aguardada por sócios e torcedores. Será no evento que a galera vermelha e branca saberá o tema que norteará o “Boi da Baixa” para a arena 2022. Além disso, um item substituto será anunciando e os nomes da Direção Geral do Espetáculo (DGE) também serão apresentados ao público. A DGE substituiu a antiga Comissão de Artes (CA) e promete ter em seu colegiado, nomes novos com carga técnica e experiência no boi de arena.

“É um novo colegiado com um novo Garantido na cabeça. São pessoas escolhidas por sua experiência, capacidade técnica e visão inovadora”, destacou Antonio Andrade. “São nomes que já estão atuando nos bastidores há um ano e já apresentam resultados positivos como a nova Sinhazinha, o novo Amo, a volta de Dani Tapajos, a realocação de Edilene Tavares e o tema 2021 ‘Eu ♥️ Parintins”, elencou. “A DGE já deu o recado na Live do Festival em junho passado onde fomos superior ao contrário e todo mundo viu”, comemorou.

Tema 2022

Sobre o tema 2022, Antonio foi enfático. “É um tema amazônico, porque todos sabem que há meses venho anunciando que o Garantido não virará as costas para o nosso maior patrimônio ambiental e por isso mesmo faremos a defesa da Amazônia intransigentemente”, anunciou. Para aguçar ainda mais ele alfinetou. “O contrário veio na nossa cola, para variar, mas posso adiantar que só a nossa arte que identifica o tema, já é um tapa na cara da imitação”, finalizou.

Assessoria

Fotos: Paulo Sicsu